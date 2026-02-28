अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में जुटे अक्षय कुमार, शेयर किया फनी वीडियो

अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे मसहूर अभिनेता है, जो अपनी हिट एक्शन और कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 9 सितंबर 1967 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम राजीव हरि ओम भाटिया है, लेकिन इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया। उन्हें प्यार से लोग 'खिलाड़ी कुमार' के साथ 'अक्की' कहकर भी बुलाते हैं।