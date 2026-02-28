अमृतसर में दो क्रॉस-बॉर्डर तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार

गौरतलब है कि पंजाब पुलिस ड्रग्स के खिलाफ एक विशेष अभियान 'युद्ध नशे के विरुद्ध' चला रही है, जिसके तहत लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंजाब की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के खिलाफ अपनी लगातार मुहिम जारी रखते हुए पिछले 𝟑𝟔𝟑 दिनों में 103 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 4 किग्रा हेरोइन, 2715 नशीली गोलियां/कैप्सूल, और 3700 रुपये ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ ही, 31 लोगों को नशा छोड़ने और रिहैबिलिटेशन के लिए मोटिवेट किया गया।