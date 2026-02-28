अमेरिका-इजरायल हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत, सर्वोच्च नेता खामेनेई और राष्ट्रपति पेजेशकियन सुरक्षित: ईरानी राजदूत

उन्होंने कहा, “ईरान ने न तो युद्ध की शुरुआत की है और न ही वह युद्ध चाहता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ईरान आक्रामकता का कड़ा और निर्णायक जवाब देगा। हमारी प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष की कार्रवाई के अनुपात में होगी। आगे की किसी भी वृद्धि की जिम्मेदारी हमलावरों पर होगी।”