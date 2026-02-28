अरविंद केजरीवाल बाहर रहें या न रहें, फर्क नहीं पड़ेगा: संदीप दीक्षित

वहीं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत मिलने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह गिरफ्तार हुए। एआई समिट में विरोध हुआ, सरकार को अगर विरोध पसंद नहीं तो उनकी मर्जी है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में पिछले 60-70 साल से कांग्रेस ही नहीं, हर दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। कुछ लोगों ने मनमोहन सिंह के सामने प्रदर्शन किया था। सत्तापक्ष तय नहीं करता कि विपक्ष को किस बात के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। आपने वीडियो देखे होंगे, मनमोहन सिंह के सामने भाजपा के लोगों ने पर्चे फाड़े थे। यह विरोध होता रहता है किसी को अच्छा लगे न लगे।