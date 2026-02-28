असम भाजपा ने 'जन आशीर्वाद यात्रा' के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की
गुवाहाटी, 28 फरवरी (आईएएनएस)। असम में भाजपा ने शनिवार को 'जन आशीर्वाद यात्रा' शुरू करके अपने चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस यात्रा का लक्ष्य प्रदेश भर में हर दिन कम से कम एक लाख लोगों तक पहुंचना है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में ऐतिहासिक गुप्तेश्वर मंदिर से यात्रा को हरी झंडी दिखाई।
इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने कहा कि इस आउटरीच प्रोग्राम का मकसद वोटरों से सीधे जुड़ना और आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा सरकार की विकास की पहलों को दिखाना है।
पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा के विकास, सुशासन और कल्याणकारी योजनाओं का संदेश असम के कोने-कोने तक पहुंचाएगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कैंपेन के दौरान जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत करने का भी आग्रह किया।
यात्रा के पहले दिन जनता से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया देखी गई। अलग-अलग जगहों पर बड़ी भीड़ जमा हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक इस यात्रा में भाग लेने वाले हैं, जो आने वाले हफ्तों में कई जिलों से अलग-अलग चरणों में गुजरेगी।
असम भाजपा के अनुसार, 'जन आशीर्वाद यात्रा' पार्टी की चुनावी स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है और इसका फोकस लोगों से सीधे बातचीत, फीडबैक इकट्ठा करने और बूथ लेवल पर पार्टी वर्कर्स को जुटाने पर होगा। यह कैंपेन राज्य के कई जिलों में जाएगा और 9 मार्च को खत्म होगा।
भाजपा सांसद प्रदान बरुआ ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का मुख्य मकसद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को आने वाले चुनावी मुकाबले से पहले राज्य भर के लोगों से सीधे जुड़ने और उनका आशीर्वाद लेने का मौका देना है।
पार्टी के कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने और असम के भविष्य के लिए भाजपा के विजन को बताने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कई सीनियर नेशनल लीडर, भाजपा के राज्य नेतृत्व के सदस्यों के साथ, कई चुनाव क्षेत्रों में यात्रा के अलग-अलग चरणों में मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे।
भाजपा सांसद ने आगे कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा पिछले एक दशक में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सरमा के नेतृत्व में पिछले पांच सालों में लागू की गई पहलों पर खास जोर दिया जाएगा।
बरुआ ने कहा, "इस यात्रा के जरिए लोगों को हमारी सरकार के कामों के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता सीधे लोगों से बात करेंगे और राज्य के विकास के लिए शुरू की गई अलग-अलग वेलफेयर स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और पॉलिसी के बारे में बताएंगे। भाजपा इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।"
बरुआ के मुताबिक, यात्रा के दौरान लोगों से मिले फीडबैक से पार्टी को अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में भी मदद मिलेगी।
