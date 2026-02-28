आंध्र प्रदेश: पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट में 20 की मौत, 15 घायल; सीएम ने जताया दुख
अमरावती, 28 फरवरी (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शनिवार दोपहर एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। हादसा सामर्लकोटा मंडल के वेटलापालेम गांव में गोदावरी नहर के पास स्थित ‘सूर्याश्री फायरवर्क्स’ यूनिट में दोपहर करीब 2 बजे हुआ।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने जिला अधिकारियों से बात कर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री, जो इस समय विजयनगरम जिले के दौरे पर हैं, ने गृह मंत्री वी. अनिता को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विस्फोट के कारणों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली।
राज्य के श्रम मंत्री वामसेट्टी सुभाष ने 20 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए घटना को बेहद दुखद बताया। विस्फोट इतना जोरदार था कि कई श्रमिकों के शव पास के खेतों में जा गिरे। कुछ शव क्षत-विक्षत अवस्था में खेतों में बिखरे मिले।
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उपमुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर और एसपी से बातचीत कर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यूनिट से अभी भी धमाकों की आवाजें आ रही थीं और घायलों को इलाज के लिए काकीनाडा ले जाया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पीवीएन माधव ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गंभीर रूप से घायलों को बेहतर और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए तथा मृतकों के परिवारों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दे।
वहीं, वाईएसआरसीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की घोषणा करने और घायलों को तत्काल बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की मांग की।
आसपास के गांवों में दहशत फैल गई जब पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और घना धुआं उठने लगा। स्थानीय लोगों के अनुसार धमाकों की आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट की तीव्रता से आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं और एक नजदीकी गांव के स्कूल की छत में दरारें पड़ गईं।
दमकल विभाग की दो गाड़ियों सहित अन्य उपकरण मौके पर पहुंचाए गए। पुलिस और अन्य विभागों की मदद से आग बुझाने और राहत-बचाव कार्य जारी है। घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अधिकांश मृतकों में महिलाएं बताई जा रही हैं।
जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। फैक्ट्री में मौजूद सभी श्रमिक आग की चपेट में आ गए थे।
--आईएएनएस
डीएससी