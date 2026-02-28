आंध्र प्रदेश: पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट में 20 की मौत, 15 घायल; सीएम ने जताया दुख

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने जिला अधिकारियों से बात कर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री, जो इस समय विजयनगरम जिले के दौरे पर हैं, ने गृह मंत्री वी. अनिता को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विस्फोट के कारणों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली।