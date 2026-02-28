आंध्र प्रदेश: मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटाखा फैक्ट्री हादसे पर जताया दुख
नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में शनिवार को पटाखा निर्माण इकाई में हुए भीषण विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख व्यक्त किया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक फैक्ट्री में हुए धमाके से बहुत दुख हुआ, जिसमें 21 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और घायलों के लिए मेरी दुआएं हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से गुजारिश है कि पीड़ितों को तुरंत और सही मुआवजा दिया जाए। इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए, और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।
इससे पहले मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने जिला अधिकारियों से बात कर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री, जो इस समय विजयनगरम जिले के दौरे पर हैं, ने गृह मंत्री वी. अनिता को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विस्फोट के कारणों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली।
राज्य के श्रम मंत्री वामसेट्टी सुभाष ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। विस्फोट इतना जोरदार था कि कई श्रमिकों के शव पास के खेतों में जा गिरे। कुछ शव क्षत-विक्षत अवस्था में खेतों में बिखरे मिले।
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उपमुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर और एसपी से बातचीत कर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यूनिट से अभी भी धमाकों की आवाजें आ रही थीं और घायलों को इलाज के लिए काकीनाडा ले जाया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पीवीएन माधव ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गंभीर रूप से घायलों को बेहतर और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए तथा मृतकों के परिवारों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दे।
