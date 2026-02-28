आईओसीएल ने अप्रेंटिस के 144 नए पदों के लिए निकाली वैकेंसी, 9 मार्च तक करें आवेदन

आईओसीएल ने जिन अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे हैं, उनमें तकनीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के अलग-अलग 144 पद शामिल हैं। वहीं, जारी पदों के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आईटीआई (2 वर्ष), टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा (3 वर्ष), ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं कक्षा की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए।