यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक रिहायशी इलाके पर छर्रे गिरने से कुछ सामान का नुकसान हुआ और एशियाई नागरिक के एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूएई के मंत्रालय ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि सरकार आम लोगों की चीजों, सुविधाओं और राष्ट्रीय संस्थानों को निशाना बनाने से पूरी तरह इनकार करती है। इस तरह की हरकतें खतरनाक रूप से बढ़ती हैं और कायरतापूर्ण हैं जो आम लोगों की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पहुंचाती हैं।