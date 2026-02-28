इजरायल, कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी पर ईरान का हमला, हूती भी कर रहा जंग के मैदान में उतरने की तैयारी
नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। मिडिल ईस्ट के अलग-अलग देशों में इस समय धमाके की आवाज सामने आ रही है। इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन 'रोअरिंग लॉयन' शुरू कर दिया है। वहीं, ईरान की तरफ से भी हमले जारी हैं। इन सबके बीच हूती ईरान के समर्थन में इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहा है।
टाइम्स ऑफ इजरायल ने कहा कि यमन में ईरान के समर्थक हूतियों ने शिपिंग रूट और इजरायल पर मिसाइल एवं ड्रोन हमले फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यह बात दो सीनियर हूती अधिकारियों ने कही है, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया। फिलहाल, हूती की तरफ से इस संबंध में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
इजरायली वॉर रूम ने बताया, "इजरायल, कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब पर आईआरजीसी आतंकवादी शासन द्वारा मिसाइल हमला किया जा रहा है।"
अलजजीरा की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, अबूधाबी, मनामा, बहरीन और कुवैत में धमाके की आवाज सुनी गई है। बहरीन ने पुष्टि की है कि हमलों में साइट्स और फैसिलिटीज को टारगेट किया गया था, जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा का खुला उल्लंघन है।
कतर की न्यूज एजेंसी ने बताया कि ये हमले बहरीन की सुरक्षा और उसके नागरिकों और रहने वालों की सेफ्टी के लिए सीधा खतरा हैं। यूएई की न्यूज एजेंसी के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में ईरान से लॉन्च की गई कई मिसाइलों को रोके जाने के बाद कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है।
यूएई ने कहा, “यह हमला देश की आजादी और अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। वह इस बढ़ते तनाव का जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है।"
यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक रिहायशी इलाके पर छर्रे गिरने से कुछ सामान का नुकसान हुआ और एशियाई नागरिक के एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूएई के मंत्रालय ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि सरकार आम लोगों की चीजों, सुविधाओं और राष्ट्रीय संस्थानों को निशाना बनाने से पूरी तरह इनकार करती है। इस तरह की हरकतें खतरनाक रूप से बढ़ती हैं और कायरतापूर्ण हैं जो आम लोगों की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पहुंचाती हैं।
यूएई सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, "मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह निशाना बनाना राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है, और सरकार इस बढ़ती हुई घटना का जवाब देने और अपने इलाके की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार रखती है। वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।"
जॉर्डन ने दो बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराने की पुष्टि की है। देश की सेना के अनुसार, जॉर्डन के ऊपर दो बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराई गई हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि मिसाइलें किसने लॉन्च कीं।
--आईएएनएस
केके/डीकेपी