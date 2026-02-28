इजरायल में पीएम मोदी का दौरा त्योहार की तरह मनाया गया: इजरायल में भारत के राजदूत

इस दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में काफी सुधार हुआ। इजरायल में राजदूत जे.पी. सिंह ने कहा, “इस दौरे के दौरान हमारा संबंध रणनीतिक साझेदारी से बढ़कर स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बन गया है। यह एक बड़ा डेवलपमेंट है और दोनों देशों के बीच भरोसे और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। हमने कोऑपरेशन के अलग-अलग एरिया में 16 एग्रीमेंट साइन किए हैं।”