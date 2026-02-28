ईमानदारी से एसआईआर और चुनाव होने चाहिए: अबू आजमी

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा नेता ने कहा कि कानून-व्यवस्था का डर लोगों के मन से खत्म होता जा रहा है। दिनदहाड़े हत्या जैसे गंभीर अपराध हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र मानखुर्द शिवाजी नगर में हाल ही में शिफा नाम की एक बच्ची को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। क्षेत्र में आबादी के हिसाब से पुलिस कर्मियों की संख्या कम है। न पर्याप्त पुलिस बल है और न ही पर्याप्त पुलिस स्टेशन। शिवाजी नगर में जहां पहले पुराना पुलिस स्टेशन था, वहां बढ़ती आबादी और बढ़ते अपराध को देखते हुए नया पुलिस स्टेशन शुरू किया जाए। साथ ही पुलिस को सख्त निर्देश दिए जाएं कि अपराध पर कड़ी कार्रवाई हो। इन सभी मांगों को मैंने सदन में सरकार के सामने मजबूती से रखा।