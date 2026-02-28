ईरान-इजरायल तनाव पर कांग्रेस नेताओं ने जताई चिंता, भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इजरायल-ईरान से तुरंत हमले रोकने की अपील की, जबकि सऊदी अरब ने खाड़ी देशों पर ईरानी हमलों को लेकर चेतावनी दी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, "अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता युद्ध दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं और इस तनाव को तुरंत रोकना जरूरी है।"