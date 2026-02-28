ईरान और खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम से भारत बहुत चिंतित: विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। भारत ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र में बढ़े तनाव पर चिंता व्यक्त की है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।
विदेश मंत्रालय (एमईए) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, "ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों से भारत बहुत चिंतित है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं।"
भारत ने तनाव कम करने और अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की राह पर चलने की अपील की है।
इसके साथ ही भारत ने कहा कि "सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।"
एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "इस क्षेत्र में हमारे मिशन भारतीय नागरिकों के संपर्क में हैं, और उन्होंने उन्हें सतर्क रहने, मिशन के संपर्क में रहने और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।"
इससे पहले दिन में, तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वे बदलते हालात को देखते हुए बहुत सावधानी बरतें, गैर-जरूरी आवाजाही से बचें और जितना हो सके घर के अंदर रहें।
दूतावास ने इमरजेंसी संपर्क डिटेल्स देते हुए कहा, "भारत के लोग न्यूज पर लगातार नजर बनाए रखें। वे भारतीय दूतावास से किसी भी आगे के निर्देशों का इंतजार कर सकते हैं।"
जैसे-जैसे इलाके में तनाव बढ़ा, दोहा में भारतीय दूतावास ने एक "जरूरी एडवाइजरी" जारी की, जिसमें कतर में सभी भारतीय नागरिकों से कहा गया कि वे पूरा ध्यान रखें और दूतावास और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी की गई खबरों और एडवाइजरी को मानें।
इजरायल और ईरान समेत यूएई, सऊदी अरब, और कतर जैसे खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह कहा कि अमेरिकी सेना ईरान पर "उनकी मिसाइलों को नष्ट करने और उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को खत्म करने" के लिए "बड़ा और लगातार" हमला कर रही है।
उनके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी वीडियो मैसेज जारी कर दावा किया कि दुनिया को आतंक के खतरे से बचाने की कोशिश के तहत हमले किए गए हैं।
--आईएएनएस
केआर/