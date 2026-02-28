ईरान और खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम से भारत बहुत चिंतित: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय (एमईए) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, "ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों से भारत बहुत चिंतित है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं।"