ईरान के खिलाफ यूएस-इजरायल हमलों के बीच इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी, कई उड़ानें रद्द; एयरस्पेस बंद
नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल बन गया है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोअरिंग लायन शुरू किया, और अमेरिका के साथ मिलकर हमले कर रहा है। ईरान के अलग-अलग हिस्सों में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। वहीं ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। इन सबके बीच कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया और उड़ानें रद्द की हैं। इसके साथ ही इंडिगो और एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।
इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी में कहा, "हम ईरान और उसके एयरस्पेस से जुड़े क्षेत्रीय अपडेट्स पर करीब से नजर रख रहे हैं। हमारे उपभोक्ता और क्रू की सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हमारी टीमें हालात बदलने पर कोई भी जरूरी बदलाव करने के लिए तैयार हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे डिपार्चर से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। किसी भी तरह के असर की स्थिति में, अपडेट्स रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के जरिए तुरंत बताए जाएंगे। हम आपको जानकारी देते रहेंगे और इस दौरान अपना पक्का सपोर्ट देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेंगे।"
इसके अलावा, विज एयर ने 7 मार्च तक इजरायल, यूएई के दुबई के साथ-साथ अबू धाबी और जॉर्डन के अम्मान से आने-जाने वाली सभी विमान तुरंत रोक दी हैं। लुफ्तांसा ने दुबई, तेल अवीव, लेबनान के बेरूत और ओमान के मस्कट से आने-जाने वाली शनिवार और रविवार की विमान रोक दी हैं। केएलएम ने एम्स्टर्डम से तेल अवीव की विमान रद्द कर दी। ओमान एयर ने इराक की राजधानी बगदाद की सभी विमानें रोक दी। रूस ने ईरान और इजरायल की सभी विमान रोकी और कुवैत ने अगली सूचना तक ईरान की सभी विमानें रोक दी हैं।
इराक ने आने-जाने वाली सभी विमान रद्द करने के साथ अपना एयरस्पेस बंद कर दिया। वहीं इजरायल ने सभी सिविलियन विमानें रद्द कर दी हैं और अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एयरस्पेस बंद कर दिए हैं। वहीं सीरिया ने आंशिक तौर पर अपना एयरस्पेस बंद किया।
इसके अलावा एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर कहा, "मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में बन रहे हालात को देखते हुए, मिडिल ईस्ट की सभी जगहों के लिए एयर इंडिया के सभी फ्लाइट रोक दी गई हैं। हम अपने पैसेंजर्स और क्रू के लिए सबसे ऊंचे सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने फ्लाइट ऑपरेशन्स के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी माहौल का असेसमेंट करते रहेंगे और जरूरत के हिसाब से ऑपरेशन्स को पहले से एडजस्ट करेंगे। हमारी टीमें पैसेंजर्स को हर जरूरी समर्थन देंगी।"
