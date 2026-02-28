उदयभानु चिब की जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, 6 मार्च को होगी सुनवाई

वहीं उदय भानु चिब को जमानत मिलने पर कांग्रेस ने खुशी जताई और कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच और न्याय की जीत हुई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आईएएनएस से कहा, “सच और न्याय की जीत हुई। हमें भरोसा था कि झूठे आरोपों में फंसे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जमानत मिल जाएगी। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं।