एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले कुबेर और भूदेव शर्मा की पुलिस कस्टडी बढ़ी

जानकारी के अनुसार दोपहर 12:30 बजे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता क्यूआर कोड के जरिए एआई समिट में दाखिल हुए। उन्होंने हॉल नंबर-5 के लॉबी एरिया में पहुंचकर अचानक स्वेटर और जैकेट उतार दिए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके टी-शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें थीं, जिन पर 'इंडिया-यूएस ट्रेड डील', 'एपस्टीन फाइल्स' और 'पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड' जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।