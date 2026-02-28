एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान से सर्वाइकल कैंसर का खतरा होगा कम, 14 साल तक की बच्चियों को लगेगा मुफ्त टीका

एम्स की प्रोफेसर और चीफ, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डिवीजन, डॉ रचना सेठ ने भी इस अभियान पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वैक्सीन्स को लेकर कई मिथ्या फैले हुए हैं, जिसमें से एक ये भी है कि बच्चों को वैक्सीन्स नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को जन्म के बाद से ही कई वैक्सीनेशन देते हैं, जैसे कि टीबी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, मीजल्स आदि। ठीक उसी तरह, एचपीवी वैक्सीनेशन भी सर्वाइकल कैंसर को रोक सकता है।