एनएफआर ने सभी स्टेशनों पर होली की व्यापक तैयारी सुनिश्चित की
एनएफआर ने सभी स्टेशनों पर होली की व्यापक तैयारी सुनिश्चित की

गुवाहाटी, 28 फरवरी (आईएएनएस)। आने वाले होली त्योहार और पैसेंजर ट्रैफिक में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) ने सभी पैसेंजर्स के लिए सुरक्षित, आसान और आरामदायक यात्रा पक्का करने के लिए अपने पूरे जोन में कई बड़े और पैसेंजर-फ्रेंडली उपाय लागू किए हैं।

एनएफआर के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर (सीपीआरओ), कपिंजल किशोर शर्मा ने कहा कि टीमवर्क, सतर्कता और पैसेंजर-फर्स्ट अप्रोच पर खास ध्यान देते हुए, एनएफआर एक सुरक्षित, कुशल और सुखद त्योहारी यात्रा अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

त्योहारों की पूरी तैयारी के प्लान के तहत, इंडियन रेलवे एनएफआर में 14 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगी, जो कुल 128 ट्रिप होंगी, ताकि पीक ट्रैवल पीरियड के दौरान होने वाली एक्स्ट्रा भीड़ को मैनेज किया जा सके।

शर्मा ने कहा कि ये स्पेशल सर्विस रेगुलर ट्रेन ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगी और एक्स्ट्रा कैपेसिटी देंगी, जिससे पूरे इलाके में खास जगहों पर आने-जाने वाले पैसेंजर को काफी फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि एनएफआर के तहत आने वाले सभी बड़े रेलवे स्टेशनों को त्योहारों में होने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए बेहतर इंतजामों के साथ पूरी तरह से तैयार किया गया है।

सीपीआरओ ने कहा कि पैसेंजर फ्लो को अच्छे से मैनेज करने के लिए बड़े स्टेशनों पर डेडिकेटेड होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जो रियल-टाइम पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, साफ पीने का पानी, हाइजीनिक टॉयलेट, बैठने की सही जगह और आराम पक्का करने के लिए सही वेंटिलेशन से लैस हैं।

ज्यादा सेफ्टी और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, आरपीएफ, जीआरपी और कमर्शियल स्टाफ को चौबीसों घंटे तैनात किया गया है। भीड़भाड़ रोकने और यात्रियों का आसानी से आना-जाना पक्का करने के लिए क्यू मैनेजमेंट, रेगुलेटेड एंट्री और प्लेटफॉर्म और सर्कुलेशन एरिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ने तैयारी की कोशिशों को और मजबूत किया है।

अधिकारी ने कहा कि रियल-टाइम सीसीटीवी सर्विलांस, सेंसिटिव जगहों पर ड्रोन मॉनिटरिंग, तेजी से टिकटिंग के लिए ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन, तेजी से रिस्पॉन्स के लिए सेगवे स्कूटर और डिवीजनल ऑफिस और हेडक्वार्टर में डेडिकेटेड वॉर रूम 24×7 ऑपरेशनल निगरानी और किसी भी इमरजेंसी में तेजी से रिस्पॉन्स पक्का कर रहे हैं।

फेस्टिव सीजन के दौरान हाई हाइजीन स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में तेज सफाई ड्राइव चलाई जा रही हैं।

ऑपरेटिंग, कमर्शियल, सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बीच करीबी कोऑर्डिनेशन से तैयारी प्लान को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा रहा है।

सीपीआरओ ने कहा कि विजिलेंस, कोऑर्डिनेशन और पैसेंजर-फर्स्ट सर्विस पर खास ध्यान देने के साथ, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे होली के त्योहार के दौरान एक सुरक्षित, सिक्योर और सुखद यात्रा का अनुभव देने के लिए कमिटेड है।

--आईएएनएस

एससीएच

