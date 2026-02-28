ऑपरेशन शिकंजा: तेलंगाना में खाकी का धावा, 15 साल से फरार 20 हजार रुपए का इनामी डकैत गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी हंसराज उर्फ हंसा गुर्जर (34) निवासी चंदोलपुरा भरतपुर, डकैत प्रेम सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है। वह इतना शातिर है कि वर्ष 2011 में सूरौठ क्षेत्र में हथियार की नोंक पर लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद जमानत पर छूटा और तब से फरार हो गया। इसके बाद उसने लगातार भरतपुर के गढ़ी-बाजना, वैर और रुदावल क्षेत्रों में लूट और डकैती की योजना बनाने जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दिया।