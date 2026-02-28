ओडिशा के सीएम ने भंजपुर-पुरी स्पेशल ट्रेन को नियमित करने पर पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव का जताया आभार

ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने भी इस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक निर्णय ओडिशा में रेल संपर्क को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगा और मयूरभंज, बालासोर, भद्रक व जाजपुर जिलों के लोगों को भुवनेश्वर और पुरी तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। इससे न सिर्फ आवागमन बेहतर होगा, बल्कि पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी, जिससे प्रगति और समृद्धि के नए अवसर खुलेंगे।"