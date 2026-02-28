ओडिशा के सीएम ने भंजपुर-पुरी स्पेशल ट्रेन को नियमित करने पर पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव का जताया आभार
भुवनेश्वर, 28 फरवरी (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भंजपुर-पुरी स्पेशल ट्रेन को नियमित करने की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ओडिशा में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "ट्रेन नंबर 08011/08012 भंजपुर-पुरी स्पेशल को नियमित करने की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का शुक्रिया। इस फैसले से पूरे ओडिशा में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे मयूरभंज, बालासोर, भद्रक और जाजपुर जिलों के लोगों को फायदा होगा और भुवनेश्वर व पुरी तक उनकी पहुंच बेहतर होगी। इसके साथ ही, आवागमन, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।"
ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने भी इस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक निर्णय ओडिशा में रेल संपर्क को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगा और मयूरभंज, बालासोर, भद्रक व जाजपुर जिलों के लोगों को भुवनेश्वर और पुरी तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। इससे न सिर्फ आवागमन बेहतर होगा, बल्कि पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी, जिससे प्रगति और समृद्धि के नए अवसर खुलेंगे।"
उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने यह भी कहा कि एक अधिक जुड़े और प्रगतिशील राज्य के निर्माण की दिशा में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम की सराहना करता हूं।
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी केंद्र के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भंजपुर-पुरी एक्सप्रेस के नियमित होने से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई।
संबित पात्रा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को हार्दिक धन्यवाद और इस विषय पर त्वरित व सकारात्मक कार्रवाई के लिए अश्विनी वैष्णव का दिल से शुक्रिया। यह ट्रेन मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर को भुवनेश्वर और पुरी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे यात्रियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों सभी को लाभ मिलेगा।"
उन्होंने पुरी की जनता की ओर से, क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम के लिए प्रशंसा की।
--आईएएनएस
