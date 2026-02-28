कमजोर वो जो सहारा ढूढ़ता है, बसपा अकेले लड़ेगी यूपी चुनाव: विश्वनाथ पाल

सपा द्वारा बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक (पीडीए) दिवस के रूप में मनाने पर बसपा नेता विश्वनाथ पाल ने कहा कि ये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाटक है। अगर वो पहले कांशीराम का सम्मान करना सीख गए होते, तो उन्हें आज नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कांशीराम जी की जयंती पर छुट्टी को निरस्त करने का काम किया। मायावती ने अपने कार्यकाल में अलीगढ़ मंडल में कासगंज नाम से एक जिला बनाया और उस जिले का नाम कांशीराम के नाम पर रखा गया था। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही उसका नाम क्यों बदल दिया? बसपा ने कांशीराम के नाम पर अनेकों संस्थानों के नाम रखे और अनेक योजनाएं शुरू कीं, जिसे समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया।