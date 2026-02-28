कमोडिटी सुदीप ने तमिलनाडु और पुडुचेरी एनसीसी के नए चीफ के रूप में पदभार संभाला
चेन्नई, 28 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु और पुडुचेरी के नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी) डायरेक्टरेट के नए डिप्टी डायरेक्टर जनरल के रूप में कमोडिटी नांबियाथ सुदीप ने शनिवार को पदभार संभाला। उन्होंने तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एनसीसी के सभी हेडक्वार्टर का नेतृत्व अब से संभालना शुरू कर दिया है।
एनसीसी डायरेक्टरेट इन क्षेत्रों में छह ग्रुप हेडक्वार्टर संचालित करता है, जिसमें आर्मी, नेवल और एयर विंग सहित लगभग 59 यूनिट शामिल हैं। इन यूनिटों में हजारों कैडेट स्कूलों और कॉलेजों में एनरोल किए गए हैं। कमोडिटी सुदीप का अनुभव और नेतृत्व क्षमता, डायरेक्टरेट के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को और मजबूती देने में मदद करेगी।
डायरेक्टरेट अपने उत्कृष्ट काम के लिए देशभर में जाना जाता है। यहां के कैडेट गणतंत्र दिवस के दौरान परेड और प्रदर्शनियों में शानदार योगदान देते हैं। इसके अलावा, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, एडवेंचर एक्टिविटी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और आपदा राहत जैसे कार्यों में भी एनसीसी डायरेक्टरेट सक्रिय भूमिका निभाता है। विशेष रूप से तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार में साइक्लोन और बाढ़ जैसी आपदाओं के समय एनसीसी ने हमेशा समाज की मदद की है।
कमोडिटी सुदीप ने पदभार संभालते हुए कहा कि उनका लक्ष्य एनसीसी के प्रशिक्षण, नेतृत्व और समाज सेवा के कार्यक्रमों को और प्रभावशाली बनाना है। उन्होंने बताया कि कैडेटों को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा, बल्कि उनमें समाज के प्रति जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता भी विकसित की जाएगी।
एनसीसी डायरेक्टरेट के इस नए नेतृत्व से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में युवा पीढ़ी का उत्साह और भागीदारी और बढ़ेगी। इसके अलावा, कैडेटों की क्षमताओं और उनके अनुभवों का विस्तार कर उन्हें राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय योगदानकर्ता बनाया जाएगा। कमोडिटी सुदीप के पदभार संभालने के बाद एनसीसी में नए उत्साह और दिशा की उम्मीद जताई जा रही है।
--आईएएनएस
डीएससी