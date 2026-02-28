कमोडिटी सुदीप ने तमिलनाडु और पुडुचेरी एनसीसी के नए चीफ के रूप में पदभार संभाला

डायरेक्टरेट अपने उत्कृष्ट काम के लिए देशभर में जाना जाता है। यहां के कैडेट गणतंत्र दिवस के दौरान परेड और प्रदर्शनियों में शानदार योगदान देते हैं। इसके अलावा, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, एडवेंचर एक्टिविटी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और आपदा राहत जैसे कार्यों में भी एनसीसी डायरेक्टरेट सक्रिय भूमिका निभाता है। विशेष रूप से तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार में साइक्लोन और बाढ़ जैसी आपदाओं के समय एनसीसी ने हमेशा समाज की मदद की है।