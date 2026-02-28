कर्नाटक को कंगाल बना रही कांग्रेस सरकार: आर अशोक

अशोक ने कहा कि ई-खाता मुफ्त में दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके नाम पर रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया गया है। एक ई-खाते के लिए 30 हजार रुपये तक की रिश्वत देनी पड़ती है। राजस्व वसूली लक्ष्य से 20 प्रतिशत कम है। आबकारी विभाग में शराब की दुकान खोलने के लिए करोड़ों रुपये रिश्वत देनी पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करने वाले कांग्रेस नेता नई शराब दुकानें खोलने के लिए रिश्वत ले रहे हैं।