कर्नाटक में 593 करोड़ रुपये का फर्जी इनवॉइस घोटाला उजागर, जीएसटी प्रैक्टिशनर गिरफ्तार

बेंगलुरु, 28 फरवरी (आईएएनएस)। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की बेलगावी जोनल यूनिट ने लगभग 593 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़े बड़े घोटाले का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में कथित मास्टरमाइंड को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है।