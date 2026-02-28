कांग्रेस को देशहित को नुकसान पहुंचाने वाले कामों से बचना चाहिए: आनंद दुबे

दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर आनंद दुबे ने कहा कि इस देश में जब भी भाजपा को खतरा महसूस होता है, तो वह विरोधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, चाहे वह हेमंत सोरेन हों, संजय राउत हों या अरविंद केजरीवाल हों या फिर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया हों। सभी की जांच होती है और आखिर में सभी बरी हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में कोर्ट ने यहां तक ​​कहा कि उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नेता नहीं है और उनकी ईमानदारी को पहचाना। इससे भाजपा बौखला गई है। सरकार ने ईडी-सीबीआई के जरिए केजरीवाल के राजनीतिक करियर को खत्म करने का काम किया था।