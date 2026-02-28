काकीनाडा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने जताया दुख, दिए जांच के निर्देश

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा, "काकीनाडा जिले के वेतलापलेम में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में हुए धमाके से बहुत बड़ा सदमा लगा है। यह दुख की बात है कि इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। मैंने इस घटना के बारे में बड़े अधिकारियों से बात की है। मैंने आदेश दिया है कि पीड़ितों को तुरंत मदद दी जाए। हम राहत के कामों पर नजर रख रहे हैं। हम प्रभावित परिवारों की मदद करेंगे।"