कृष्णगिरि में दो वर्षीय बच्ची की हत्या पर टीवीके और पीएमके का डीएमके पर हमला, फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

चेन्नई, 28 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु के कृष्णगिरि जिले में दो वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्त्री कझगम (टीवीके) और पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार की कड़ी आलोचना की है और मामले की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है।