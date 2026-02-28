केंद्रीय बलों की तैनाती के बिना शांतिपूर्ण चुनाव कराना मुश्किल : दिलीप घोष

पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल में एसआईआर को लेकर एक स्पष्ट भय पैदा हो गया है। वे इससे इतने ग्रस्त हैं कि जागते या सोते समय भी उन्हें इसमें कुछ न कुछ नकारात्मक ही दिखाई दे रहा है। इसी वजह से वे एसआईआर के बारे में भयभीत होकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे सीएम हों, सांसद हो या फिर विधायक हों, सब डरे हुए हैं।