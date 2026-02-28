केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बायोई3 विजन और न्यूक्लियर मेडिसिन सहयोग को आगे बढ़ाया

तिरुवनंतपुरम, 28 फरवरी (आईएएनएस)। बायो-ड्रिवन इकोनॉमिक पैराडाइम की ओर एक निर्णायक बदलाव पर जोर देते हुए, राज्य मंत्री (एमओएस) जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि केंद्र की बायोई3 पॉलिसी एक लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजिक विजन को दिखाती है जो बायोटेक्नोलॉजी को भारत के विकास के रास्ते के केंद्र में रखती है।