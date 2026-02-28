केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बायोई3 विजन और न्यूक्लियर मेडिसिन सहयोग को आगे बढ़ाया
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बायोई3 विजन और न्यूक्लियर मेडिसिन सहयोग को आगे बढ़ाया

तिरुवनंतपुरम, 28 फरवरी (आईएएनएस)। बायो-ड्रिवन इकोनॉमिक पैराडाइम की ओर एक निर्णायक बदलाव पर जोर देते हुए, राज्य मंत्री (एमओएस) जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि केंद्र की बायोई3 पॉलिसी एक लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजिक विजन को दिखाती है जो बायोटेक्नोलॉजी को भारत के विकास के रास्ते के केंद्र में रखती है।

बीआरआईसी-राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी (आरजीसीबी) के अक्कुलम कैंपस में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (सीजीएमपी) फैसिलिटी की नींव रखने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए, राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार के हालिया लिबरलाइजेशन उपायों के बाद न्यूक्लियर मेडिसिन रिसर्च के बढ़ते दायरे पर जोर दिया।

उन्होंने नेशनल आरएंडडी इंस्टीट्यूशन से इंटरडिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन, खासकर प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ, करने की अपील की, यह देखते हुए कि न्यूक्लियर मेडिकल मिशन के खुलने से इंटीग्रेटेड रिसर्च और ट्रांसलेशनल एप्लीकेशन के लिए नए मौके पैदा होते हैं।

राज्य मंत्री सिंह ने नेशनल फैसिलिटी फॉर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर्स को भी समर्पित किया और कैंपस में सालाना साइंस डे प्रोग्राम का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि भारत उन कुछ देशों में से है जिसने एक एक्सक्लूसिव बायोटेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, बायोई3 (बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट) पॉलिसी शुरू की है, जो साइंटिफिक इनोवेशन को इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ट्रांजिशन और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के साथ जोड़ती है।

हाल ही में घोषित बायोफार्मा शक्ति मिशन का जिक्र करते हुए, राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि पॉलिसी बनाने वाले मानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी तेजी से बायो-ड्रिवन हो रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में, साइंस के क्षेत्रों, खासकर बायोटेक्नोलॉजी, को पहले कभी नहीं देखी गई प्राथमिकता मिली है।

इंस्टीट्यूशनल उपलब्धियों पर ज़ोर देते हुए, राज्य मंत्री ने कहा कि बीआरआईसी-आरजीसीबी के रिसर्चर्स ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, डिजीज बायोलॉजी और कैंसर रिसर्च में मजबूत काबिलियत बनाई है, जिससे सीक्वेंसिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में देश भर के स्कॉलर आकर्षित हुए हैं।

बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और बीआरआईसी के डायरेक्टर जनरल, राजेश गोखले ने बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम को देश की तरक्की के लिए बदलाव लाने वाला बताया और कहा कि बायोई3 पॉलिसी 2024 में बायो-मैन्युफैक्चरिंग समेत छह थीमैटिक सेक्टर शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार के सपोर्ट वाले ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) वैक्सीनेशन की पहल ने इंस्टिट्यूट में मिले डेटा का इस्तेमाल किया है।

बीआरआईसी-आरजीसीबी के डायरेक्टर (एडिशनल चार्ज), टी.आर. संतोष कुमार के मुताबिक, रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर्स फैसिलिटी में अब 600 से 700 स्टेबल सेल लाइनें हैं जो कई कैंसर पाथवे को टारगेट करती हैं, जिससे यह सेंटर एक अहम ग्लोबल रिसोर्स बन गया है।

कुमार ने कहा कि आने वाली सीजीएमपी फैसिलिटी कॉस्ट-इफेक्टिव सेल और जीन थेरेपी मॉडल को इनेबल करेगी, जिससे नेक्स्ट-जेनरेशन ट्रीटमेंट तक एक्सेस बढ़ेगा।

