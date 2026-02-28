केरल में दो सड़क हादसों में सात की मौत, सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल
तिरुवनंतपुरम, 28 फरवरी (आईएएनएस)। केरल में शनिवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में सात लोगों की मौत हो गई। ये घटनाएं तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में हुईं, जिससे पूरे राज्य में शोक की लहर है और लोग सड़क सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं।
तिरुवनंतपुरम के करमाना इलाके में शुक्रवार देर रात बाइक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। ये तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और काम से वापस लौट रहे थे। बाइक अनियंत्रित होकर फुटपाथ से टकरा गई और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रणव, सजिन और रितिक के रूप में हुई है। प्रणव और सजिन नेय्याट्टिनकारा के रहने वाले थे जबकि रितिक एक प्रवासी मजदूर थे। तीनों एक स्थानीय होटल (व्हाइट डैमर होटल) में कर्मचारी थे। पुलिस का मानना है कि तेज रफ्तार या वाहन के नियंत्रण खोने से हादसा हुआ।
दूसरा हादसा कोझिकोड के नल्लालम के मॉडर्न बाजार (या रामनट्टुकारा इलाके) में शनिवार तड़के 3:30 बजे हुआ। यहां एक कार ने पार्क की हुई लॉरी में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दिनील, अजीश, विमल और श्यामलल के रूप में हुई है। कार में कुल पांच लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस की जांच में पता चला कि कार तेज गति से जा रही थी और लेन से थोड़ा बाहर निकलकर लॉरी से जा टकराई।
ये दोनों हादसे शुक्रवार देर रात हुए, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और हादसों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। केरल में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और स्पीड लिमिट का पालन करने की अपील की जा रही है। परिवारों और दोस्तों में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग इन मौतों पर दुख जता रहे हैं और बेहतर सड़क सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
--आईएएनएस
पीयूष/एएस