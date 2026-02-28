केरल में दो सड़क हादसों में सात की मौत, सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

दूसरा हादसा कोझिकोड के नल्लालम के मॉडर्न बाजार (या रामनट्टुकारा इलाके) में शनिवार तड़के 3:30 बजे हुआ। यहां एक कार ने पार्क की हुई लॉरी में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दिनील, अजीश, विमल और श्यामलल के रूप में हुई है। कार में कुल पांच लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस की जांच में पता चला कि कार तेज गति से जा रही थी और लेन से थोड़ा बाहर निकलकर लॉरी से जा टकराई।