केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को बताया गंदी पार्टी, बोले-जिम्मेदारियां निभाने में विफल

लखनऊ, 28 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक गंदी पार्टी है और इसकी सोच शहरी नक्सलियों जैसी है। कांग्रेस के सांसद और नेता देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे हैं। उन्हें अक्सर यह एहसास भी नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं या वे किन पदों पर हैं।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सोनिया गांधी लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनका बेटा कम से कम एक बार देश का प्रधानमंत्री बने। मुझे तो नहीं लगता की राहुल गांधी का नेतृत्व करने लायक हैं। वे देश को डुबोने लायक हैं, देश को बर्बाद करने लायक हैं।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का जो डंका बज रहा है। अगर ऐसा डंका पहले बजाया गया होता तो भारत को किसी देश में निवेश के लिए न जाना पड़ता, बल्कि भारत दुनिया के कई देशों में निवेश कर रहा होता। हम भी अमेरिका और चीन की तरह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में होते। उन्होंने कहा कि देश कहीं पीछे है तो वो कांग्रेस की वजह से है।

केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि हमारी आबादी इतनी अधिक है। दुनिया में अगर देश की दृष्टि से होता तो छठां देश होता। प्रतिभा हमारे पर इतनी ज्यादा है कि हम दुनिया को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत को आगे बढ़ाने में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए यही समय और सही समय है।

उन्होंने कहा कि जब विकसित भारत के लिए हर राज्य अपने-अपने तरीके से रचनात्मक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, तब यूपी पीछे न रह जाए। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सीएम सिंगापुर और जापान गए थे। जर्मनी और यूके के निवेशकों और बिजनेस लीडर्स से वर्चुअली बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि बातचीत के आधार पर दोनों से अच्छा समर्थन मिला है। बहुत अच्छा निवेश आने वाला है। हम लोग जितनी अपेक्षा कर रहे हैं, उससे कई गुना अधिक निवेश आने वाला है। बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने वाला है।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी

