केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को बताया गंदी पार्टी, बोले-जिम्मेदारियां निभाने में विफल

उन्होंने कहा कि जब विकसित भारत के लिए हर राज्य अपने-अपने तरीके से रचनात्मक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, तब यूपी पीछे न रह जाए। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सीएम सिंगापुर और जापान गए थे। जर्मनी और यूके के निवेशकों और बिजनेस लीडर्स से वर्चुअली बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि बातचीत के आधार पर दोनों से अच्छा समर्थन मिला है। बहुत अच्छा निवेश आने वाला है। हम लोग जितनी अपेक्षा कर रहे हैं, उससे कई गुना अधिक निवेश आने वाला है। बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने वाला है।