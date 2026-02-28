कोलकाता पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए दो बड़े कदम, सीएम ममता ने दी जानकारी

जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए मिलते हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की महिलाओं को 1,200 रुपए मिलते हैं। अंतरिम बजट प्रस्ताव के अनुसार, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को अब से हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की महिलाओं को 1,700 रुपए मिलेंगे। अंतरिम बजट प्रस्तावों में 'लक्ष्मी भंडार' प्रोजेक्ट के तहत 15 हजार करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया था।