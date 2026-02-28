क्या तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट बंटवारे पर बनेगी बात? बैठक शुरू

डीएमके नेताओं ने संकेत दिया है कि इन मांगों पर उचित समय पर विचार किया जाएगा। औपचारिक बातचीत शुरू होने वाली है। ऐसे में दोनों पार्टियां अपने लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन को बनाए रखने के साथ-साथ आंतरिक दबावों और महत्वपूर्ण चुनावों से पहले गठबंधन के समीकरणों को संतुलित करने की दिशा में काम करेंगी।