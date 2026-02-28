गांधीनगर: एपीएम टर्मिनल्स पिपावाव ने एआई-आधारित वीआर कोर्टरूम सिमुलेशन कार्यक्रम किया शुरू

एपीएम टर्मिनल्स दुनिया भर में आधुनिक कंटेनर टर्मिनल विकसित और संचालित करता है। यह ए.पी. मोलर-मर्स्क समूह का हिस्सा है और 33 देशों में 60 से अधिक स्थानों पर अपनी सेवाएं देता है। कंपनी में लगभग 22,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और 2024 में इसके टर्मिनलों पर 27,000 से अधिक जहाज आए तथा 23.2 मिलियन कंटेनर मूवमेंट दर्ज किए गए।