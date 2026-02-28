गिव टू गेन: जेजीयू का महिलाओं पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 8 मार्च से होगा शुरू
सोनीपत, 28 फरवरी (आईएएनएस)। भारत में महिलाओं पर आयोजित पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी 8 और 10 मार्च को हरियाणा के सोनीपत स्थित अपने परिसर में दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन लैंगिक न्याय पर गहन, समावेशी और एक्शन-ओरिएंटेड कन्वर्सेशन चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम "गिव टू गेन" पर आधारित, जेजीयू का महिला सम्मेलन का दूसरा संस्करण महिलाओं के ज्ञान, रचनात्मकता, नेतृत्व और श्रम में निवेश से दीर्घकालिक सामूहिक सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक लाभ के विचार को प्रमुखता देता है।
भारत में दशकों से किए गए प्रयासों और सुधारों से महिलाओं के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, फिर भी लैंगिक भेदभाव अभी भी कायम है, और इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों, सांस्कृतिक संदर्भों, घरों, कार्यस्थलों, रचनात्मक गतिविधियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं पर पड़ता है। यह सम्मेलन शिक्षाविदों, विद्वानों, पेशेवरों, अधिवक्ताओं, नीति निर्माताओं, संस्था निर्माताओं, राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एक साथ लाता है ताकि चिंतन, संवाद और सामूहिक कल्पना के लिए एक साझा मंच तैयार किया जा सके। यह सम्मेलन सार्थक सामाजिक, संस्थागत और संरचनात्मक परिवर्तन के लिए ठोस मार्ग तलाशने और तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में असमानता के उभरते रूपों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस साल, जिंदल अंतःविषयक कला एवं साहित्य महोत्सव 2026 के उद्घाटन से सम्मेलन और भी समृद्ध हो गया है। यह महोत्सव सम्मेलन द्वारा परिकल्पित जुड़ाव को व्यापक और गहरा बनाने का प्रयास करता है और नारीवादी दृष्टिकोण को साहित्य, कला, सिनेमा, प्रदर्शन और अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के साथ संवाद में लाता है। यह महोत्सव इस बात को रेखांकित करता है कि लैंगिक न्याय की लड़ाई केवल नीतिगत बदलावों या संस्थागत सुधारों तक सीमित नहीं है। यह उन कहानियों, दृश्यों और कल्पनाओं से भी गहराई से प्रभावित होती है, जो समाज में रची जाती हैं। रचनात्मकता सदैव से ही प्रतिरोध, संवाद और बदलाव का माध्यम रही है। यह एक ऐसा मंच है जहां चुप्पी टूटती है, भविष्य की नई राहें बनती हैं और वास्तविक अनुभवों को अभिव्यक्ति मिलती है।
ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति, प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, “महिलाएं जेजीयू के शैक्षणिक और संस्थागत लोकाचार की आधारशिला हैं। महिलाओं का सशक्तीकरण, उनकी पसंद, अवसर और शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में उनकी भागीदारी हमारी संस्कृति का मूल आधार है। जेजीयू में 55 प्रतिशत से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, और हमें एक महिला-केंद्रित संगठन होने पर गर्व है। हम अपनी सभी गतिविधियों में उनकी उपस्थिति और भागीदारी को सुदृढ़ करना जारी रखेंगे। यह प्रतिबद्धता जिंदल अंतरविषयक कला एवं साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो नारीवादी दृष्टिकोण को साहित्य और कला के साथ संवाद में लाता है, और इस बात की पुष्टि करता है कि समावेशी सांस्कृतिक स्थान समानता की कल्पना, अभिव्यक्ति और उन्नति के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं।”
वहीं प्रवेश एवं आउटरीच विभाग की डीन और महिला सम्मेलन की आयोजन समिति की सदस्य प्रोफेसर (डॉ.) उपासना महंत ने कहा, “यह सम्मेलन हमें एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट करता है। यह विचारों को उत्प्रेरित करता है और संकल्प को प्रेरित करता है। हालांकि, इसका वास्तविक महत्व और हमारी प्रतिबद्धता का असली पैमाना उन कदमों में निहित है जो हम प्रतिदिन उठाते हैं, निरंतर संस्थागत प्रतिबद्धताओं, विचारशील शिक्षण पद्धतियों, मार्गदर्शन, रोजमर्रा की एकजुटता और उन स्थानों के माध्यम से जिन्हें हम सचेत रूप से अपने जीवन की वास्तविकताओं को आकार देने के लिए विकसित करते हैं।”
तीन दिनों तक चलने वाले विचार-विमर्श में कई पैनल चर्चाएं होंगी, जिनकी शुरुआत एक उद्घाटन सत्र से होगी और मुख्य भाषण भारत में नारीवादी विरासत पर केंद्रित होगा। अन्य पैनल में कई विषयों पर चर्चा होगी, जिनमें महिलाओं का दृष्टिकोण: देखना, महसूस करना, जानना; महिलाएं और अनुवाद: महिलाओं की आवाज कौन उठाता है? भारत और उससे परे अनुवाद, लिंग और साहित्यिक प्रसार; वृद्धावस्था का नारीकरण: लिंग विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य न्याय, बेहतर आर्थिक और सामाजिक परिणामों के मार्ग, मानविकी में महिलाओं की आवाज़ और सत्य का संरक्षण, कार्यस्थल पर महिलाएं: बाधाओं को समझना, समानता को बढ़ावा देना; मीडिया और प्रकाशन पारिस्थितिकी, डिजिटल भविष्य का निर्माण करती महिलाएं, नीति निर्माण में महिलाओं की शक्ति: एजेंडा से समावेशी कार्रवाई तक, मीडिया में नेतृत्व की भूमिका में महिलाएं शामिल हैं।
कलात्मक और साहित्यिक संवादों को विद्वतापूर्ण और नीतिगत विचार-विमर्श के साथ रखकर, यह महोत्सव इस बात की पुष्टि करता है कि समानता और मुक्ति के संघर्षों की कल्पना, अभिव्यक्ति और निरंतरता विभिन्न विधाओं और रूपों में होनी चाहिए। यह लेखकों, कलाकारों, फिल्म निर्माताओं, कवियों, कलाकारों और विचारकों को पहचान, श्रम, देखभाल, शारीरिक अभिव्यक्ति, स्मृति और शक्ति जैसे विषयों पर विचार करने और यह स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित करता है कि सांस्कृतिक निर्माण किस प्रकार सामाजिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित और नया रूप देता है। ऐसा करके, यह महोत्सव सम्मेलन के विचार-विमर्श संबंधी दृष्टिकोण को एक रचनात्मक और चिंतनशील आयाम प्रदान करता है, जिससे प्रतिभागियों को नारीवादी भागीदारी को केवल सुधार का विषय नहीं, बल्कि एक सतत बौद्धिक और सांस्कृतिक परियोजना के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
छात्र जीवन एवं सांस्कृतिक जुड़ाव कार्यालय (एसएलसीई) जिंदल अंतःविषयक कला एवं साहित्य महोत्सव (जेआईएएलएफ) को एक प्रमुख सांस्कृतिक-शैक्षणिक मंच के रूप में देखता है, जो एक अंतःविषयक विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से कलाओं पर सार्थक और महत्वपूर्ण चर्चाओं को बढ़ावा देता है। छात्र जीवन एवं सांस्कृतिक जुड़ाव कार्यालय और एसोसिएट प्रोफेसर (थिएटर, प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक अध्ययन) और निर्देशक डॉ. गार्गी भारद्वाज ने कहा, "यह महोत्सव समकालीन सांस्कृतिक और साहित्यिक विमर्श को जीवंत बनाने वाली विभिन्न विधाओं, आवाजों और विचारों की विविधता को प्रदर्शित करके एक गतिशील छात्र समुदाय को आकर्षित करना चाहता है।"
