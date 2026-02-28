गिव टू गेन: जेजीयू का महिलाओं पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 8 मार्च से होगा शुरू

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति, प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, “महिलाएं जेजीयू के शैक्षणिक और संस्थागत लोकाचार की आधारशिला हैं। महिलाओं का सशक्तीकरण, उनकी पसंद, अवसर और शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में उनकी भागीदारी हमारी संस्कृति का मूल आधार है। जेजीयू में 55 प्रतिशत से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, और हमें एक महिला-केंद्रित संगठन होने पर गर्व है। हम अपनी सभी गतिविधियों में उनकी उपस्थिति और भागीदारी को सुदृढ़ करना जारी रखेंगे। यह प्रतिबद्धता जिंदल अंतरविषयक कला एवं साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो नारीवादी दृष्टिकोण को साहित्य और कला के साथ संवाद में लाता है, और इस बात की पुष्टि करता है कि समावेशी सांस्कृतिक स्थान समानता की कल्पना, अभिव्यक्ति और उन्नति के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं।”