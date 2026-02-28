गुरदासपुर में शहीद जवानों के परिवारों से मिलेंगे कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क और लालजीत भुल्लर

अधियां गांव की पुलिस चौकी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है। रविवार सुबह लगभग आठ बजे गांव के सरपंच कमलजीत सिंह जब चौकी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एएसआई कुर्सी पर और होमगार्ड चारपाई पर रजाई ओढ़े मृत अवस्था में पड़े थे। शुरुआती जांच में पता चला कि एएसआई के सिर और होमगार्ड के सीने में गोली लगी थी। मौके से गोलियों के चार खोल बरामद हुए हैं। घटना के समय पोस्ट पर दोनों जवानों के अलावा कोई तीसरा मौजूद नहीं था।