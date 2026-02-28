गोवा में बैंक फ्रॉड पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 78 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि उदित नारायण ने शाखा प्रबंधक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए एक सुनियोजित धोखाधड़ी को अंजाम दिया। आरोप है कि उन्होंने कई निर्दोष ग्राहकों के खातों से, जिनमें अंजुना की कम्युनिडाडे और अन्य निष्क्रिय (डॉरमेंट) खाते शामिल थे, फर्जी तरीके से रकम डेबिट की। जांच के अनुसार, गबन की गई धनराशि को छिपाने के लिए सहयोगियों के ‘म्यूल’ बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया, जो अवैध धन के स्रोत को छिपाने के लिए माध्यम बने। अनधिकृत लेन-देन को अंजाम देने के लिए जाली हस्ताक्षरों और बेनामी सिम कार्ड का उपयोग किया गया।