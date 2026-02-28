गौतमबुद्धनगर में होली से पहले शांति समितियों की 165 गोष्ठियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डीसीपी नोएडा के निर्देशन में नोएडा जोन के 9 थाना क्षेत्रों में 49 गोष्ठियां आयोजित की गईं। वहीं डीसीपी सेंट्रल नोएडा के नेतृत्व में 8 थाना क्षेत्रों में 50 गोष्ठियां संपन्न हुईं। ग्रेटर नोएडा जोन में डीसीपी के निर्देशन में 9 थाना क्षेत्रों में 66 गोष्ठियां आयोजित की गईं। इस प्रकार कुल 165 शांति समिति बैठकों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया गया।