ग्रेटर नोएडा : मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, तीन गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार शुक्रवार देर रात रबूपुरा पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रोनिजा कट के पास एक ऑटो संदिग्ध अवस्था में आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा ऑटो का पीछा किए जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इनकी पहचान सैयद अमीन (35) निवासी शाहीनबाग, नई दिल्ली और गोरामिया (32) निवासी चांदनी मोड़, नूह के रूप में हुई है।