ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक, दिनदहाड़े फायरिंग से इलाके में दहशत

घटना को लेकर कासना थाना क्षेत्र के एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि डॉयल 112 के माध्यम से थाना कासना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के ऊपर कुछ लड़कों ने फायरिंग शुरू कर दी है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस थाना कासना इलाके के सलेमपुर गांव में पहुंची, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची बदमाश वहां से गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे।