चांद के साइज का भ्रम : क्षितिज पर क्यों दिखता है बड़ा आकार, रंगों में भी अंतर

इस भ्रम को खुद साबित करना आसान है। जब चांद क्षितिज के पास हो, तो अपनी फैली हुई इंडेक्स फिंगर को उसके पास रखें। आप पाएंगे कि नाखून और चांद का साइज लगभग बराबर लगता है। अगर आप पेपर ट्यूब से देखें या झुककर पैरों के बीच से पीछे देखें, तो चांद छोटा दिखने लगता है। एक और पक्का तरीका है – कैमरे से फोटो लें। उगते चांद और ऊपर वाले चांद की फोटो दोनों की एक ही जूम सेटिंग पर लें, जिसमें चांद की चौड़ाई बिलकुल समान होगी। क्षितिज पर चांद थोड़ा दबा हुआ दिख सकता है, जो वायुमंडल के रिफ्रैक्शन का असर है, लेकिन बड़ा नहीं।