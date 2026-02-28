चेन्नई के कई तटीय इलाकों में डूबने की घटनाएं बढ़ीं, पुलिस ने गश्त बढ़ाई

अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में तैरने और लाल झंडों को नजरअंदाज करने से मौतों में बढ़ोतरी हुई। तांबरम पुलिस आयुक्त ए. अमलराज ने कहा कि समुद्र तट पर जाने वालों को मौसम संबंधी चेतावनी के दौरान तट पर जाने से बचना चाहिए, तेज लहरों या चट्टानी इलाकों के पास सेल्फी लेने से बचना चाहिए और शराब पीने के बाद समुद्र से पूरी तरह दूर रहना चाहिए।