चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ
चेन्नई, 28 फरवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के दो दिवसीय दौरे के लिए चेन्नई पहुंचे। इस दौरान वे विकास परियोजनाओं के उद्घाटन, राजनीतिक कार्यक्रमों और एक धार्मिक यात्रा में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से चेन्नई पहुंचे और उनका स्वागत तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन, एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाड़ी के पलानीस्वामी और अन्य वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने किया।
प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को तमिलनाडु राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और रविवार सुबह पुडुचेरी के लिए रवाना होंगे।
पुडुचेरी में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक जनसभा में शामिल होंगे और 2,700 करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजनाओं का भूमि-पूजन करेंगे। ये परियोजनाएं पुडुचेरी और इसके क्षेत्रों में अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हैं।
रविवार दोपहर बाद, प्रधानमंत्री मदुरै जाएंगे, जहां वह 4,400 करोड़ रुपए मूल्य के अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि-पूजन करेंगे। इन पहलों से दक्षिण तमिलनाडु में सड़क संपर्क, शहरी अवसंरचना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रविवार को लगभग 4 बजे, प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक तिरुप्परंकुंद्रम सुभ्रमण्य स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जो भगवान मुरुगन के छह मुख्य मंदिरों में से एक है।
प्रधानमंत्री के दौरे में नए चार-लेन हाईवे का उद्घाटन शामिल है, जो मड़क्कणम-पुडुचेरी और परमाकुडी-रमनाथपुरम को जोड़ते हैं। इससे शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
केंद्र की अमृत भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के आठ पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों, मोरप्पुर, बॉमिडी, श्रीविल्लीपुथुर, चोलावंदन, मनप्पराई, पोल्लाची जंक्शन, कराइकुडी जंक्शन और तिरुवरूर जंक्शन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इसके अलावा, कुंभकोनम, येरकौद और वेल्लोर में तीन नए ऑल इंडिया रेडियो एफएम रिले ट्रांसमीटर लॉन्च किए जाएंगे, ताकि तमिलनाडु में प्रसारण सेवाओं को मजबूत किया जा सके।
प्रधानमंत्री का यह दौरा अवसंरचना उद्घाटन और जनसंपर्क दोनों को जोड़ते हुए तमिलनाडु में आगामी महत्वपूर्ण चुनावी गतिविधियों से पहले राजनीतिक और जनता का विशेष ध्यान आकर्षित करेगा।
