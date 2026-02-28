छत्रपति संभाजीनगर में मासूम पर कुत्तों के झुंड का हमला, सरकारी अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप

समीर साजिद ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में आज भी जगह-जगह कुत्तों के झुंड लोगों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब चार साल की बच्ची के पूरे शरीर पर गंभीर जख्म थे, तो आखिर डॉक्टरों ने उसे सिर्फ इंजेक्शन देकर घर कैसे भेज दिया? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुत्ते के काटने के बाद जो जरूरी इंजेक्शन दिया जाता है, वह भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं था।