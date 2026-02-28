जजहर-वाया लखाला-स्वहन सड़क का काम शुरू, पीएमजीएसवाई योजना के तहत बनेगी रोड
बिलासपुर, 28 फरवरी (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में जजहर से वाया लखाला होते हुए स्वहन तक सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है। यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत किया जा रहा है, जिससे इलाके के ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।
ग्रामीण लंबे समय से इस सड़क की मांग कर रहे थे। अब कार्य शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस सड़क के बनने से गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आसानी होगी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर और स्थानीय विधायक रणधीर शर्मा का आभार जताया।
रामपाल चौधरी ने कहा कि विधायक रणधीर शर्मा ने इस मुद्दे को लगातार उठाया और इसे सांसद अनुराग ठाकुर तक पहुंचाया। उनके प्रयासों से ही योजना के तहत इस सड़क को मंजूरी मिली और अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी, सांसद अनुराग ठाकुर और विधायक रणधीर शर्मा के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
यह सड़क ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्ग से जोड़ेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी। पीएमजीएसवाई योजना के तहत ऐसी सड़कें ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बनाई जा रही हैं। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कार्य समय पर पूरा होगा और इलाके का समग्र विकास होगा।
--आईएएनएस
पीयूष/डीकेपी