जजहर-वाया लखाला-स्वहन सड़क का काम शुरू, पीएमजीएसवाई योजना के तहत बनेगी रोड

ग्रामीण लंबे समय से इस सड़क की मांग कर रहे थे। अब कार्य शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस सड़क के बनने से गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आसानी होगी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर और स्थानीय विधायक रणधीर शर्मा का आभार जताया।