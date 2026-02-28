जनता को विकास के मुद्दे से जोड़ना नहीं चाहती टीएमसी: नीरज कुमार

पटना में आईएएनएस से बातचीत में जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सत्तारूढ़ पार्टी कभी भी बंगाल में विकास की बात नहीं करती है। ममता बनर्जी को विकास पत्र जारी करना चाहिए। टीएमसी सिर्फ भावनात्मक रूप से चुनाव लड़ती है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया का उन्हें आदर करना चाहिए था और सपोर्ट भी करना चाहिए था क्योंकि यह चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हालांकि ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिकरण करने का मुद्दा बनाया। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकाली तो जनता ने वज्रपात कर दिया।