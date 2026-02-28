जम्मू डिवीजन के सतर्क रेलवे कर्मचारियों ने पेश की ईमानदारी की मिसाल

घटना के अनुसार, ड्यूटी के दौरान सूचना मिली कि कोच संख्या बी-3 की सीट नंबर 4 पर सफर कर रहा एक यात्री अपना बैग वहीं भूल गया है और चंडीगढ़ स्टेशन पर उतर चुका है। जानकारी मिलते ही विजय कुमार तुरंत संबंधित कोच में पहुंचे और सीट की जांच कर बैग को सुरक्षित बरामद किया। बैग में एक एसर कंपनी का लैपटॉप, एक महिला पर्स जिसमें लगभग 700 रुपए नकद थे और अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। बरामदगी के तुरंत बाद यात्री को इसकी सूचना दी गई। अपना सामान सुरक्षित मिलने पर यात्री ने रेलवे और टिकट चेकिंग स्टाफ का आभार व्यक्त किया।