जेकेएसए ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा और निकासी सुनिश्चित करने की मांग

उन्होंने आगे कहा कि बढ़ते तनाव को देखते हुए 23 फरवरी को भारतीय नागरिकों से ईरान छोड़ने का आग्रह करते हुए सलाह जारी की गई थी। ईरान के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में 5 मार्च को परीक्षाएं होनी हैं। ये परीक्षाएं मेडिकल शिक्षा के लिए अहम पड़ाव हैं और शैक्षिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी हैं। छात्रों को डर है कि अगर वे इस समय देश छोड़ते हैं, तो उनके शैक्षिक भविष्य पर विपरीत असर पड़ सकता है और सालों की मेहनत बेकार हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप, कई छात्र एक गंभीर स्थिति में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा और शैक्षिक निरंतरता के बीच चयन करना पड़ रहा है।