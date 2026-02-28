जॉर्ज सोरोस की धरती को 'मातृभूमि' मानने वाले नहीं समझ सकते पीएम का संदेश: प्रदीप भंडारी

प्रदीप भंडारी ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच में एक क्लोज और कल्चरल सिविलाइजेशन टाइज की बात पीएम मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ये बात दुनिया समझ गई, लेकिन ये कांग्रेसी नहीं समझे और फर्जी खबर फैला रहे हैं। इसीलिए ये हर चुनाव के बाद देश की जनता द्वारा पीटे जाते हैं। देश की जनता इनको सबक सिखाती है, तब भी ये नहीं सुधरते हैं। उन्होंने कहा शायद कांग्रेसियों को इस बात की जलन और नफरत है कि इनके पूरे गांधी-वाड्रा परिवार से एक भी व्यक्ति को इजरायल का सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला।