झारखंड के 13 शहरों में भाजपा समर्थित मेयर-अध्यक्ष बने, 11 शहरों में झामुमो का झंडा लहराया, 18 निकायों में स्वतंत्र प्रत्याशियों की जीत

वहीं 39 छोटे शहरी निकायों, नगर पंचायत और नगर परिषद के परिणाम भी सामने आ चुके हैं। इनमें 17 पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे, 10 पर भाजपा समर्थित, 9 पर झामुमो समर्थित, 2 पर कांग्रेस समर्थित और 1 पर सीपीआई(एमएल) समर्थित प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के तहत हुसैनाबाद से अजय भारती, हरिहरगंज से कुमारी शीला चौधरी, छत्तरपुर से अरविंद गुप्ता, श्री बंशीधरनगर से साधना देवी, मझिआंव से सुमित्रा देवी, कोडरमा से साजिद हुसैन लल्लू, बासुकीनाथ से वीणा देवी और जामताड़ा से आशा गुप्ता निर्दलीय के रूप में जीते।